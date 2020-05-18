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Военное обозрение

Замглавы МИД Украины о деле MH17: Мы видим, что кольцо вокруг России сжимается

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин высказался по поводу уголовного дела, связанного с малайзийским «Боингом» MH17.

Свои высказывания по поводу этого дела Енин сделал в интервью «Радио Свобода».

По словам украинского чиновника, «кольцо вокруг России сжимается». Енин заявил, что он и его коллеги «видят это на примере дела о сбитом лайнере».

По мнению г-на Енина, процесс по делу о нанесении удара по пассажирскому авиалайнеру затянется на несколько лет, так как «такие процессы никогда не были скорыми», и «скорость не должна вредить их качеству».

Енин считает, что список из 4-х обвиняемых, который ранее был представлен голландской прокуратурой, «не будет окончательным».

Замминистра иностранных дел Украины заявил, что в Киеве рассчитывают на то, что «в конечном итоге перед судом предстанет и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации».

Когда у Енина поинтересовались, через какое время это может произойти и когда суд в Нидерландах вынесет своё окончательное решение, киевский чиновник заявил:

Вероятно, через несколько лет.

По словам Енина, целью украинского руководства на сегодняшний день является «привлечение РФ к ответственности за факты нарушения международного права». При этом в своём интервью Енин упомянул и о Крыме, заявив, что «власти России должны ответить за аннексию».

А вот о том, что власти Украины должны ответить за антиконституционный переворот, за смерти граждан Украины на Майдане в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе, за провокацию с малайзийским «Боингом» и развязывание гражданской войны на Донбассе, г-н Енин упомянуть почему-то забыл.

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Страны
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
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