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Известия.ru

В США стартовала ракета с секретным космопланом-разведчиком

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Joshua Conti/Usaf

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте компании United Launch Alliance (ULA) 17 мая.

Пуск произвели в 9:14 по времени Восточного побережья США (16:14 мск) воскресенья.

Это 139-я миссия ULA и 84-й пуск Atlas 5. Отмечается, что космоплан данного типа запустили в шестой раз.

«В знак демонстрации национальной солидарности этот запуск будет посвящен оказанию помощи пострадавшим от COVID-19», — отмечается в сообщении. Пуск произвели в интересах космических сил Соединенных Штатов.

Космоплан вызывает беспокойство у российских военных, по их мнению, он используется для сбора разведывательных данных, отмечает издание «Новые известия». В перспективе аппарат сможет сбивать лазерным оружием или выводить из строя спутники и орбитальные станции противников США.

В октябре прошлого года американские ВВС запустили несколько ранее неизвестных малых спутников с борта мини-шаттла X-37B. Отмечалось, что корабль два года проводил в космосе военные эксперименты и возвратился на Землю после рекордных 780 суток на орбите. Отмечалось, что X-37B «завершил самый длительный полет и успешно выполнил все задачи миссии».

ULA — совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA, отмечает ТАСС. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США. Аппарат имеет взлетную массу почти 5 т, длину 8,9 м и высоту 2,9 м. Размах его треугольных крыльев составляет 4,5 м. Космоплан оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Полет и приземление проходят автоматически.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
X-37
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
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