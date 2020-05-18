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У Китая и США неожиданно оказались общие позиции по распространению пандемии коронавируса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника коронавируса в мире поддержали 62 страны.

Как сообщила австралийская телерадиовещательная корпорация АВС, поддержка высказана накануне открывающейся в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняет «Интерфакс», в призывах к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на Covid-19», не упоминается именно Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, по данным источников, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование.

Следует отметить, что ни Китай, ни США не поддержали это предложение, хотя дипломаты ЕС и Австралии все еще работали, чтобы убедить обе крупные державы оказать им поддержку.

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Страны
Австpалия
Китай
США
Проекты
Евросоюз
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