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Интерфакс-АВН

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

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Источник изображения: Фото: ukdefencejournal.org.uk

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более полутора часов кружил вблизи Сирии. В районе российских баз он приближался к сирийскому побережью на расстояние около 45 км.

Полет выполнялся на высоте 8,5 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичный полет вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован в пятницу.

Как сообщалось, 19 апреля российский истребитель Cу-35, поднявшийся с авиабазы Хмеймим, перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Средиземного моря, когда тот слишком близко приблизился к российским базам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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