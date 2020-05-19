Вот как выглядят наземные войска для системы радиоэлектронной борьбы и почему это так важно

Современные подразделения генерируют большую электромагнитную сигнатуру от своих радиоприёмников, датчиков и других систем, которые противники могут обнаружить, отслеживать и атаковать.

Так выглядит для американской РТР батальон, имитирующий нас — Сватеев В.А. Источник: www.thedrive.com

Командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка армии США предложил интересный и необычайно подробный взгляд на угрозу, которую радиоэлектронная война и меры электронной разведки представляют для американских войск на современном поле боя. Вероятность того, что потенциальный противник будет отслеживать наши передвижения с помощью электронных излучений и осуществлять электронные атаки, а также кинетические атаки на эти подразделения, только возросла в последние годы, причём Россия, в частности, продемонстрировала на Украине и в Сирии, насколько эффективными эти возможности могут быть. Американские войска в Сирии, а также войска в Европе подвергались электронному преследованию со стороны России, подчёркивая эти угрозы.

7 мая 2020 года армейский полковник Скотт Вудворд, командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка, опубликовал в Twitter аннотированный спутниковый снимок, на котором была показана электронная эмиссионная сигнатура подразделения размером с батальон, а также вспомогательных подразделений, или "поездов", во время учений в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине в Калифорнии. 11-й - это часть в Национальном тактическом центре (NTC), которая предназначена для выполнения роли вражеских войск или противоборствующих сил (OPFOR) во время учений и имеет парк модифицированных транспортных средств и других систем, имитирующих возможности и визуальный облик потенциальных противников.

Твит Вудворда был ответом на вопрос о ценности некоторых видов современного видимого камуфляжа. Он действительно сказал, что при определённых обстоятельствах традиционные методы маскировки, особенно сети, которые нарушают общий контур транспортных средств и затрудняют их немедленную идентификацию, что является важной общей концепцией маскировки, все ещё могут быть полезны.

Эти снимки были сделаны в Национальном учебном центре в Калифорнии. Маскировка поможет вам остаться в живых немного дольше в ближнем бою.

Как выглядит ваш след РЭБ - это более широкий вопрос. Если я вижу тебя таким, то не имеет значения, сколько у тебя камуфляжа

Do you mind if I ask what terrain you’re in?

It’s clearly a hard solution as something that works in one spot will not work in others.

100% can nets work. But like everything they have drawbacks - as will anything ‘new’ we come up with. — Trev (@strategic_tank) May 8, 2020

These were taken at the National Training Center, in California. Concealment will help you stay alive a little longer in the close fight.

What does your EW footprint look like is the larger question. If I can see you like this, it doesn't matter how much camo you have pic.twitter.com/EihBe4nEG3 — theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020

Полковник сказал, что спецназ, видимый на изображении, считал, что естественное укрытие в этом районе NTC, известном как «лосиные сады», достаточно скрыло их позиции и что они также были защищены тем фактом, что было темно. Он сказал, что его противники в ходе учений использовали свои системы радиоэлектронной борьбы, чтобы обнаружить его войска с расстояния 12 километров, или почти семь с половиной миль.

Именно так. BN с техникой прячется за MG примерно в 2300. Я думал, что они в безопасности, потому что было темно. Обнаружили моих примерно c 12 км с помощью РЭБ

— theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020

That’s exactly what it is. BN with trains hiding behind MG at about 2300. Thought they were safe cause it was dark. Picked me up at about 12 K with EW — theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020

Вудворд не объяснил точно, какие системы генерируют электронное излучение, которое его оппоненты смогли обнаружить, но системы связи и обмена данными, безусловно, производят регулярные излучения, как и некоторые виды датчиков, особенно радары. Полковник также отметил, что эти опасности будут только расти с течением времени, когда новые системы начнут поступать на вооружение.

Он особо отметил, что комплексы активной защиты, которые армия всё больше заинтересована устанавливать на различные транспортные средства для защиты от противотанковых управляемых ракет и другого пехотного противотанкового оружия, могут резко увеличить сигнатуру подразделения в электромагнитном спектре. Эти защитные системы полагаются на различные датчики, включая небольшие радары, для обнаружения атакующих угроз.

Кроме того, APS создаёт огромную подпись РЭБ

— theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020

Going to get even harder with APS systems coming on line. — People's Republic of Jason. (@myadventure72) May 8, 2020

Командир 11-го полка также не сказал, какую систему использовала другая сторона для своих войск. На местах Армия располагает рядом установленных на автомобилях и демонтируемых сигнальных разведывательных систем, которые обладают вторичными способностями обнаруживать, геолоцировать и затем отслеживать цели по их электронным излучениям. Армия также имеет возможности разведки сигналов с воздуха как с пилотируемых, так и с беспилотных платформ, которые могут выполнять эти функции. Ни одна из этих систем не обладает способностью глушить или иным образом атаковать источник этих излучений.

Вот уже несколько лет Армия работает над усилением своих возможностей наземной радиоэлектронной борьбы и средств радиоэлектронной разведки с помощью новых и усовершенствованных систем, а также над созданием новых подразделений, ориентированных на применение этих тактик, методов и процедур. Два года назад силы быстрого оснащения Армии (REF), в частности, создали прототип тактической машины радиоэлектронной борьбы (EWTV) на основе противоминной машины M1235 с защитой от мин (MRAP). EWTV использовало модифицированную версию системы, изначально предназначенной для обнаружения и последующего глушения самодельных взрывных устройств дистанционного срабатывания (СВУ), для обнаружения и мониторинга враждебных электронных сигналов, а также для их атаки.

The prototype Electronic Warfare Tactical Vehicle. Источник: US Army

Армия также стремилась расширить свои возможности в области радиоэлектронной борьбы с воздуха, особенно поддиапазонные системы, которые могут нести её дроны MQ-1C Gray Eagle. В 2012 году Армия приступила к разработке сетевого модуля радиоэлектронной борьбы с дистанционным управлением (NERO) в сотрудничестве с тогдашней Объединённой организацией по уничтожению самодельных взрывных устройств (JIEDDO), главным образом в качестве бортового средства подавления срабатываний самодельных взрывных устройств. Как и в случае с EWTV, возможности радиоэлектронной борьбы NERO имели потенциал для более широкого применения.

Совсем недавно армия наняла Lockheed Martin для разработки бесшумной «Вороньей капсулы», которая также имеет электронную и сигнальную разведку, а также возможности кибервойны, как часть многофункциональной программы службы радиоэлектронной борьбы-Air Large (MFEW-AL). В Апреле, 29-го числа компания Lockheed Martin объявила, что Silent CROW переходит на вторую фазу разработки после первоначального испытания по снижению риска с использованием армейского самолёта UV-18 Twin Otter с неподвижным крылом в качестве суррогатной платформы для переноски системы.

Все это соответствует возрождению интереса к радиоэлектронной войне, а также появлению новых возможностей ведения кибервойны в Вооруженных силах США. Корпус морской пехоты США прилагает аналогичные усилия, чтобы улучшить способность своих сухопутных войск сражаться в электромагнитном спектре, а военно-воздушные силы США и Военно-Морской Флот США также имеют значительные проекты в области электронной и кибервойны. Это происходит в дополнение к обширным системам радиоэлектронной борьбы и мер электронной поддержки, которые уже используются обеими этими службами.

С ещё более надёжными системами радиоэлектронной борьбы, которые также включают в себя разведывательные и кибернетические возможности, армейские подразделения, а также подразделения из других родов войск, будут иметь возможность обнаруживать своих противников на больших расстояниях, независимо от того, насколько они скрыты визуально, как это было с элементами 11-го бронетанкового кавалерийского полка в NTC. Они также смогут контролировать свою деятельность, чтобы собрать дополнительную информацию и начать электронные атаки на них.

Помехи и кибератаки могут затруднить противнику координацию действий подразделений и отрезать их от других источников информации. Также можно дезориентировать и сбивать с толку враждебные силы, в том числе создавая виртуальные приманки, которые появляются на сенсорах противника или даже на их собственных системах радиоэлектронной борьбы, чтобы отвлечь их внимание от реальных американских войск.

А возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о чем они, возможно, даже не подозревают, открывает непосредственную возможность нанесения артиллерийских или воздушных ударов по этим позициям. Дополнение этих ударов электронными или кибератаками может быть особенно разрушительным.

Американские войска также находятся под угрозой того, что с ними сделают то же самое. Роль, которую радиоэлектронная война, наряду с электронной и другой разведывательной деятельностью и кибератаками, сыграла в российских операциях на Украине, была главным фактором, обусловившим этот новый акцент на аналогичные возможности в Вооруженных силах США.

Кристиан Броуз, старший научный сотрудник Фонда Карнеги «За международный мир» и руководитель отдела стратегии технологического стартапа Anduril Industries, в своей новой книге The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare описал прототипическую серию событий во время участия в Украине. Броуз описывает инцидент, в котором кто-то, вероятно, член российского разведывательного сообщества, подло позвонил матери украинского командира и сказал ей, что её сын мёртв. Она поспешно позвонила на незашифрованный мобильный телефон сына, чтобы проверить, правда ли это. Когда он перезвонил ей, чтобы сообщить, что всё в порядке, российские войска геолоцировали позиции его войск по сигналу его мобильного телефона и ударили по ним ракетным артиллерийским огнём, убив его в процессе.

Стив Тримбл, редактор отдела обороны Aviation Week и хороший друг зоны боевых действий, поделился полным отрывком в Twitter.

Цитата из истории о новой тактике России на Украине в новой книге “Цепочка убийства” by @cdbrose. pic.twitter.com/vboGu1NrZB

— Steve Trimble (@TheDEWLine) May 10, 2020

Quite an anecdote of Russian EW tactics in Ukraine in the new book “The Kill Chain” by @cdbrose. pic.twitter.com/vboGu1NrZB — Steve Trimble (@TheDEWLine) May 10, 2020

Это всего лишь одна из множества подобных историй, которые появились в результате конфликта Украины с Россией, а также поддерживаемых Россией доверенных лиц в её восточном Донбассе с начала 2014 года. Поступали также сообщения о том, что американские военнослужащие в Европе стали жертвами аналогичных кибератак и других видов электронного шпионажа, направленных, в частности, на получение информации о их семьях. Геолокация и атака сил с помощью их электронных излучений, а также глушение этих передач, чтобы посеять ещё большую путаницу, стали важной составляющей тактической доктрины России. Спуфинг GPS - это ещё одна новая возможность, которую Россия быстро освоила.

Россия также не ограничила эту деятельность Украиной. Поступали многочисленные сообщения о российских радиоэлектронных атаках в Сирии, которые либо направлены против американских войск, либо иным образом косвенно влияют на их операции. Радиоэлектронная борьба стала настолько важной составляющей крупномасштабных учений в России, что её последствия часто распространяются и на соседние страны.

Станция постановки помех Р-330Ж "Житель". Источник: Vitaly V. Kuzmin

Кремль также не был единственным, кто использовал эти возможности. Китай, как и другие более мелкие страны, также видит явную выгоду в развитии систем электронной и кибервойны, особенно для противодействия таким странам, как Соединённые Штаты, которые уже давно обладают преимуществами в таких областях, как дальняя связь и обмен данными, электронная и сигнальная разведка и спутниковая навигация.

Так называемая тактика "контроля излучений", или EMCON, ценна для снижения риска, который представляет собой электронное наблюдение и атаки, но также может ограничить общую ситуационную осведомлённость дружественных сил и их способность координировать свои действия друг с другом. Таким образом, принуждение противника перейти в состояние пониженного излучения или полностью бесшумный режим работы по радио все ещё может привести к некоторому ухудшению его возможностей.

Это является движущей силой отдельной работы в Вооружённых силах США, в частности, над электронными системами, особенно датчиками, такими как радары и системы связи, которые могут эффективно работать в пассивных режимах или иным образом иметь низкую вероятность перехвата, что делает их более трудными для обнаружения и более устойчивыми к помехам или подделке. Вы можете прочитать больше об этом в этой прошлой новости «Зоны боевых действий».

Электронные угрозы определённо реальны, и хорошо видеть, что американские военные сейчас серьёзно относятся к ним, а также работают над тем, чтобы дать своим собственным силам свои собственные средства электронной и кибервойны. Когда дело доходит до учений в Национальном учебном центре, похоже, что полковник Вудворд и 11-й бронетанковый кавалерийский полк столкнутся с растущим набором возможностей в электромагнитном спектре, которые будут продолжать бросать вызов их способности оставаться скрытыми и наносить удар по своим противникам.

Contact the author: joe@thedrive.com

Обсуждение твита Вудворда pic.twitter.com/EihBe4nEG3 .

Один из комментариев:

«Ох, да. Сокрытие по всему спектру - это ещё одна проблема.

Всегда есть один C/S, который просто любит бесконечно болтать по коммуникатору.

Вот где должен быть сосредоточен фокус дисциплины.»

Joseph Trevithick

Перевёл Сватеев В.А.

Комментарий переводчика

Как видим, полковник Вудворд сообщил о том, что его подразделение, имитирующее врага, то есть ВС России или Китая, было обнаружено на учениях радиотехнической разведкой американской армии. И статья в «War Zone» рассказывает о дальнейшем развитии РТР США. Поэтому удивительно, что «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства РФ — умудрилась истолковать твит Вудворда как «В США признали опасность российских систем РЭБ».

Привычка петь хвалу «лучшим в мире российским РЭБ» застила глаза сотрудникам «Российской газеты».

Бездумное возвеличивание российских систем РЭБ дорого нам обойдётся. Адекватнее надо быть. И следить за вероятным противником. Как это делает вероятный противник за нами в данной статье и в комментариях к твиту Вудворда.

Сватеев В.А.