Вот как выглядят наземные войска для системы радиоэлектронной борьбы и почему это так важно

Современные подразделения генерируют большую электромагнитную сигнатуру от своих радиоприёмников, датчиков и других систем, которые противники могут обнаружить, отслеживать и атаковать.

Командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка армии США предложил интересный и необычайно подробный взгляд на угрозу, которую радиоэлектронная война и меры электронной разведки представляют для американских войск на современном поле боя. Вероятность того, что потенциальный противник будет отслеживать наши передвижения с помощью электронных излучений и осуществлять электронные атаки, а также кинетические атаки на эти подразделения, только возросла в последние годы, причём Россия, в частности, продемонстрировала на Украине и в Сирии, насколько эффективными эти возможности могут быть. Американские войска в Сирии, а также войска в Европе подвергались электронному преследованию со стороны России, подчёркивая эти угрозы.

7 мая 2020 года армейский полковник Скотт Вудворд, командир 11-го бронетанкового кавалерийского полка, опубликовал в Twitter аннотированный спутниковый снимок, на котором была показана электронная эмиссионная сигнатура подразделения размером с батальон, а также вспомогательных подразделений, или "поездов", во время учений в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине в Калифорнии. 11-й - это часть в Национальном тактическом центре (NTC), которая предназначена для выполнения роли вражеских войск или противоборствующих сил (OPFOR) во время учений и имеет парк модифицированных транспортных средств и других систем, имитирующих возможности и визуальный облик потенциальных противников.

Твит Вудворда был ответом на вопрос о ценности некоторых видов современного видимого камуфляжа. Он действительно сказал, что при определённых обстоятельствах традиционные методы маскировки, особенно сети, которые нарушают общий контур транспортных средств и затрудняют их немедленную идентификацию, что является важной общей концепцией маскировки, все ещё могут быть полезны.

Эти снимки были сделаны в Национальном учебном центре в Калифорнии. Маскировка поможет вам остаться в живых немного дольше в ближнем бою.

Как выглядит ваш след РЭБ - это более широкий вопрос. Если я вижу тебя таким, то не имеет значения, сколько у тебя камуфляжа

