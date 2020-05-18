Клинцевич рассказал об агонии НАТО из-за России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН возмутился заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае и выразил мнение, что альянс находится в агонии.

Ранее Столтенберг заявил, что Москва и Пекин якобы распространяют ложную информацию для роста влияния среди государств Североатлантического альянса и Евросоюза, а также дестабилизации этих стран в условиях пандемии коронавируса.

Российский сенатор посетовал, что политик такого уровня делает настолько необдуманные и недостоверные заявления, которые основаны наполовину на недостоверной информации, а на другую — на данных "не совсем здоровых людей", в частности, о якобы сокрытии числа умерших от коронавирусной инфекции в России.

"Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно. Лучшая форма защиты — это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными", — сказал Клинцевич.

Ранее Financial Times опубликовала статью с обвинениями в занижении данных о жертвах коронавируса в России.

Всего в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 692 человека. Однако издание утверждает, что в этих городах за прошлый месяц умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в New York Times.

В ответ российские дипломаты потребовали от этих СМИ дать опровержение своим публикациям. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что дальнейшие действия в отношении FT и NYT будут зависеть от того, выполнят ли они просьбу Москвы.

Статьи британского и американского СМИ также прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова, которая подчеркнула, что власти никогда не манипулировали официальной статистикой. В ВОЗ подтвердили, что в России нет сознательного занижения смертности от коронавируса.

По последним данным, в стране зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, более 2,3 тысячи человек скончались.