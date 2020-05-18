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The National Interest (США): Россия осваивает тактику уничтожения подводных лодок НАТО

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Подводная лодка USS Georgia
Подводная лодка USS Georgia.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kimberly Clifford | Перейти в фотобанк

Учитывая, что Соединенные Штаты и их союзники проводят маневры на территориях, которые Россия считает своим «задним двором», Россия стала активнее осваивать новую тактику борьбы с подводными лодками НАТО, пишет американский автор.

Российский военно-морской флот постепенно наращивает масштабы своих учений, проводя их в Черном, Балтийском, Средиземном морях, а с недавних пор и в Баренцевом море. Россия провела свои учения в Арктике после того, как американские и британские военные суда впервые со времен холодной войны осуществили маневры в этом регионе. В Арктике находится штаб-квартира Северного флота России, который отвечает за военно-морские стратегические ядерные силы страны и у которого есть множество баз в Мурманской области.

В настоящее время Баренцево море является объектом повышенного внимания Соединенных Штатов и их союзников по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией. В связи с этим ВМС США и их партнеры стали проводить больше времени в этом регионе, чтобы приобрести опыт в осуществлении военно-морских операций в сложных условиях, в первую очередь в условиях экстремальных арктических холодов, о чем сообщает издание Business Insider.

Учитывая, что Соединенные Штаты и их союзники фактически проводят маневры на территориях, которые Россия считает своим "задним двором", вполне логично, что Москва активизировала свои усилия по освоению новой противолодочной тактики.

Эта новая противолодочная тактика была разработана еще в прошлом году, но силы российского флота испытали ее в действии совсем недавно, если верить сообщениям Navy Recognition. В состав российской специальной ударной группы входят несколько малых противолодочных кораблей и несколько корветов проекта 22160, которые оснащены современными гидролокаторами для обнаружения субмарин, торпед и подводных боевых пловцов. Корветы могут руководить и давать указания остальным военным кораблям, которые будут атаковать врага торпедами и глубинными бомбами.

Эксперт по подводным лодкам Игорь Курдин сказал в интервью Navy Recognition следующее: "В настоящее время подводные лодки особенно уязвимы. Наибольшую опасность представляют вражеская авиация и мины, которые могут блокировать выходы с баз. Нужно провести целую операцию, чтобы субмарина могла выйти в море. Подводные лодки следуют за минными тральщиками, которые очищают их путь от мин. В море также выходит и ударная группа, которая занимается поисками вражеских субмарин".

Внедрение такой тактики должно стать тревожным знаком для Министерства обороны США. Атомные подводные лодки ВМС США, оснащенные баллистическими ракетами, остаются центральным компонентом ядерного арсенала Соединенных Штатов. Пентагон планирует в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса "Огайо", но стоимость десятка новых подводных лодок класса "Колумбия" может ограничить работу ВМС США по восстановлению других сил, которые могут понадобиться для противостояния вызовам со стороны России и Китая.

Между тем силы НАТО тоже проводят собственные противолодочные учения, поскольку все больше стран, не входящих в состав НАТО, развертывают свои субмарины. В 2020 году они провели противолодочные учения Dynamic Manta, в которых приняли участие девять стран, решивших испытать свои потенциалы противолодочной обороны, включая свои военные корабли, патрульные самолеты береговой авиации, вертолеты и субмарины, а также повысить способность сил НАТО действовать сообща. Издание USNI News отметило, что "способность сил НАТО обнаруживать, выслеживать и распознавать субмарины важна не только для укрепления обороны против России, но для обеспечения базовой безопасности передвижений в Средиземном море".[


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Страны
Великобритания
Китай
Колумбия
Россия
США
Проекты
2020-й год
22160
NATO
Ohio
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Военные учения
СФ
Ядерный щит
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