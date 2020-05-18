"Страшное оружие". Военный обозреватель об аппаратах "Посейдон"

Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске.

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что беспилотные подводные аппараты "Посейдон" станут уникальным оружием, поскольку ни у кого в мире средств против них нет.

Ранее китайский портал "Чжунго цзюньван" написал, что российская армия разработала новый способ атаки противника с помощью ядерных торпед, пущенных атомными подлодками. Так китайские журналисты оценили предстоящее появление в составе Военного-морского флота России атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Хабаровск", которая станет штатным носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

В апреле источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщал, что АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" планируется спустить на воду в ближайший месяц-два, испытания продлятся не менее двух лет.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что аппараты "Посейдон" – это "уникальное беспилотное оружие", которого нет ни у одной страны мира.

"Во-первых, это беспилотный подводный аппарат, у которого есть очень могучая ядерная боеголовка. Он способен находиться в океане на глубине более одного километра, куда ни одна подводная лодка не сможет нырнуть. Во-вторых, скорость этой "ракеты" по самым скромным данным от 90 до 100 узлов (примерно 50 км/ч). Сегодня в мире нет ни одной подводной лодки, способной поразить цель на такой глубине. В-третьих, лодка является межконтинентальным оружием, которое не знает, что такое дальность действия. Она способна запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон", – пояснил Баранец в беседе с РИА ФАН.

Военный обозреватель считает, что "Посейдон" станет "страшным" оружием, поскольку ни у кого в мире никаких средств против таких подводных аппаратов нет.

"Подойдя к вражескому берегу незаметно, беспилотный аппарат зарывается в ил, где его никто не сможет обнаружить, и ждет боевой команды. В нужный момент следует команда на взрыв, который будет ядерным. После него возникнет не только гигантская водная воронка, но также начнется такое страшное цунами, которое будет смывать своим могучим телом все, что попадается на его пути: корабли, авианосцы и города. Здесь никаких средств у противника против "Посейдона" нет, и вряд ли они появятся в ближайшие 100 лет", – полагает Баранец.

В апреле на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска на воду первой опытной лодки, носителя подводных беспилотников, "Белгород" (проект 09852) .

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей", который был переработан специально для системы "Посейдон".

О разработке "Посейдона" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Ранее радио Sputnik сообщило, что АПЛ "Северодвинск" при учебной стрельбе установила рекорд.