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ТАСС

Роскосмос предложил россиянам понаблюдать за МКС невооруженным глазом

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В госкорпорации уточнили, что до конца мая станцию будет видно в небе "в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Жители России смогут до конца мая наблюдать Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в воскресенье на странице корпорации во "ВКонтакте".

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", - сообщили в Роскосмосе.

В Роскосмосе уточнили, что "станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут", поэтому наблюдать ее нужно на южном небосклоне.

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Россия
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Роскосмос
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