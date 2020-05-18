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РИА Новости

Экс-советник Буша-младшего оценил предложение включить Китай в СНВ-3

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Запуск AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта.
Источник изображения: US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китай неизбежно станет участником дискуссии по стратегической стабильности в будущем, но сейчас Россия и США должны работать самостоятельно и продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, считает почетный научный сотрудник Совета по международным отношениям, бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

По его словам, США и Россия сейчас имеют наибольшее влияние в ядерном вопросе, поэтому обе страны ответственны за то, чтобы сначала самим работать по этой проблеме.

"Я полагаю, что предпочтительно продлить новый договор СНВ на пять лет, а затем начать серьезный диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, который нам необходим, какой бы ни была новая концепция. Двусторонний поначалу процесс между Соединенными Штатами и Россией со временем следует превратить в многосторонний, где могут присутствовать Китай, Франция и Великобритания", - сказал Грэм в ходе онлайн-семинара ВШЭ.

"Ключевой момент в том, что в дальнейшей работе в вопросах стратегической стабильности в долгосрочной перспективе Китай будет становиться центральным элементом, и поэтому предполагается, что он будет приглашён к этой дискуссии", - отметил он.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Соединенными Штатами Америки участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.

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Великобритания
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Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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