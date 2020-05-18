Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Без срывов выполняется гособоронзаказ", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.