Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Истребитель Су-57 продолжает испытания и отрабатывает беспилотный режим, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций", – рассказал собеседник агентства.

Су-57 – перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

В прошлом году на форуме "Армия-2019" был подписан контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57. В настоящее время истребитель проходит испытания, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии. Массовые поставки самолета в ВКС России планируются в 2020 году, о чем сообщал ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что французские журналисты назвали российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 "жемчужиной российской авиации".