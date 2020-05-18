Войти
РИА Новости

Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим

774
4
+2
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Истребитель Су-57 продолжает испытания и отрабатывает беспилотный режим, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций", – рассказал собеседник агентства.

Су-57 – перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

В прошлом году на форуме "Армия-2019" был подписан контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57. В настоящее время истребитель проходит испытания, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии. Массовые поставки самолета в ВКС России планируются в 2020 году, о чем сообщал ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что французские журналисты назвали российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 "жемчужиной российской авиации".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Франция
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
07.12.2016
Продажи российского оружия достигли пика? (Le Figaro)
4 комментария
№1
18.05.2020 13:53
Не совсем понятно, зачем на истребителе беспилотный режим? Ведь есть же Охотник. Или это доводка программного обеспечения для него?
0
Сообщить
№2
18.05.2020 15:05
Цитата, chainik сообщ. №1
Не совсем понятно, зачем на истребителе беспилотный режим?
Может вопрос в автопилоте?;)
Вообще-то подобный режим давным давно реализован на МиГ-23 и МиГ-31. Если я не прав, то поправьте...
Помнится один МиГ-23 так и улетел...
0
Сообщить
№3
18.05.2020 15:28
На МиГ -23/27 ПрНК-23 позволял лететь по маршруту, в том числе была функция прилёта к основному и запасным аэродромам,  прицельное бомбометание, в разных режимах, но не взлетать и садиться, а также были ограничения по маневренности.
На Су-57 хотят отработать технологии 6-го поколения, включая беспилотные полёты с повышенными перегрузками, недоступными пилоту,  в режиме сверхманевренности.
+1
Сообщить
№4
18.05.2020 16:55
Цитата, chainik сообщ. №1
Не совсем понятно, зачем на истребителе беспилотный режим?
Самое вероятное, это так коряво обозвали отработку автоматической дозаправки топливом в полете.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 17:30
  • 53
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках