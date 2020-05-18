Войти
РИА Новости

Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям

373
0
0
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Испытания проводятся в Белом море перед включением подлодки в боевой состав флота, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 12 мая проверялись ходовые и маневренные качества корабля в надводном положении. Сейчас приемо-сдаточная комиссия завода вместе с экипажем проверяют результаты устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов.

"После успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.

"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А"). От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
СФ
Похожие новости
31.12.2019
Источник сообщил о переносе сдачи ВМФ подводной лодки «Князь Владимир»
31.10.2019
Головная подлодка "Князь Владимир" на испытаниях впервые выстрелила "Булавой"
24.10.2019
Проблемный "Гром-2019"
04.09.2019
"Князь" моря сего: новый подводный крейсер пополнит Тихоокеанский флот
09.02.2017
Выдать с "Булавой"
19.12.2013
Сергей Шойгу лично поставит «Юрия Долгорукого» в Гаджиево
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 17:30
  • 53
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках