Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Испытания проводятся в Белом море перед включением подлодки в боевой состав флота, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 12 мая проверялись ходовые и маневренные качества корабля в надводном положении. Сейчас приемо-сдаточная комиссия завода вместе с экипажем проверяют результаты устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов.

"После успешного завершения контрольного выхода будет решен вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце прошлого года.

"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А"). От крейсеров проекта 955 она отличается обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.