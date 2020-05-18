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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике

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Российская военная база "Арктический трилистник"
Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Планы России в Арктике соизмеримы с необходимостью обеспечения безопасности северных рубежей страны, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктики выходит за рамки обороны, и Пентагон с союзниками должен отреагировать на это. В частности, он указал на планы России развернуть системы С-400 на Кольском полуострове.

"США, чтобы реализовать свои военные планы, зачастую ориентируется не на Китай, а именно Россию. Наша страна является главной "причиной" наращивания военной мощи Америки", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в Арктике на протяжении около восьми лет стоят подразделения РЛС. "Сегодня с учетом траектории полета баллистической ракеты, если она будет направлена через Северный полис, она будет наименее уязвима", - пояснил сенатор. В связи с этим, Россия учитывает все возможные угрозы и реализует планы "по обеспечению безопасности наших северных границ", добавил он.

При этом Клинцевич отметил, что не только С-400, но и С-300 показал высокую эффективность, а Россия уже приступила к испытаниям С-500.

Если говорить о комплексах ПВО, то на своей территории мы вправе размещать их там, где посчитаем нужным.


Франц Клинцевич

член оборонного комитета Совета Федерации

При этом Клинцевич с иронией заметил, что планы США столь обширны, что они уже захотели приватизировать Луну.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
С-500
Проекты
Арктика
Луна
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