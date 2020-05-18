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РИА Новости

Эксперт рассказал о применении в Арктике маскирующего под снег материала

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Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики
Российские десантники, впервые в истории совершившие прыжок на парашютах с высоты 10 км в условиях Арктики.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Применение созданного в России нового радиопоглощающего материала, маскирующего технику под снежный покров, актуально в Арктике, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее в холдинге "Росэлектроника" РИА Новости сообщили, что разработан радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5% — то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5% и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

"Если цель не вскрыта средствами наведения, то и поражения не будет. Конечно, вкупе с радиопоглощающим материалом должны быть элементы тепловой защиты, а также системы активной постановки завес, которые перекрывают оптический и электромагнитный спектр. Но никто не отменял принцип солдата с лопатой", — сказал Мураховский.

Именно поэтому, отметил он, появление данного материала важно с точки зрения применения в Арктике, "так как окопаться там достаточно сложно, учитывая мерзлый грунт и равнинный рельеф", — пояснил эксперт.

По его словам, имитация снежного покрова — это одна из опций.

"Свойство этого материала определяется его составом, а уж что он имитирует — сугроб или траву, зависит от конкретных условий. В современных условиях это является одним из ключевых параметров защиты военной техники, так как есть две основные системы наведения, которые используются в современном высокоточном оружии. Это оптико-тепловизионные и радиолокационные головки", — уточнил собеседник агентства.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
Арктика
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