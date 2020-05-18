Штурмовик Ил-2 стал лицом Huawei

Last night in response to the new export controls, Huawei's domestic PR posted this photo with the caption: "without scars, you can't get rough skin and strong muscles, heroes have always faced these challenges"

As crappy as Huawei's intl PR is, domestic PR often on point. pic.twitter.com/aazDh3NDOD — Jordan Schneider 司马乔丹 (@jordanschnyc) May 16, 2020

В сети появился новый плакат китайского электронного гиганта Huawei, призванный продемонстрировать стойкость компании под давлением США.

На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет. Подпись под снимком гласит: "Без шрамов не будет грубой кожи и сильных мышц. Героям всегда доставались невзгоды".

Макет предназначен для внутреннего рынка. Слоган для США звучит иначе: "Героями не рождаются, героями становятся".

Huawei стал главной мишенью в торговой войне США против Китая. Американские власти обвинили компанию в финансовом мошенничестве, отмывании средств и нарушении санкций США против Ирана. В августе 2018 года Трамп запретил правительственным структурам использовать оборудование, произведенное Huawei и ее дочерней фирмой ZTE. Сейчас США готовятся отрезать концерн от производителей микросхем.

Живучесть Ил-2 во время Великой Отечественной войны вошла в легенды. Самолеты с несколькими десятками пробоин в крыльях и фюзеляже возвращались на базу, за ночь техники приводили их в порядок и утром штурмовики снова шли в бой. Секрет неубиваемости Ил-2 таился в бронекапсуле, защищавшей жизненно важные области: кабину экипажа, двигатель и бензобаки. А дюралевые крылья и фанерный хвост можно было дырявить сколько хочешь. Вдобавок не полностью убирающиеся шасси и бронированный корпус позволяли сажать самолет "на брюхо".

Антон Валагин