Истребитель Су-57 начали тестировать в качестве ударного беспилотника

Истребитель пятого поколения Су-57 может стать беспилотным самолетом. Испытательные полеты с режимом проверки оборудования уже начались.

Как сообщает РИА Новости, отработка полета в беспилотном режиме проходит на базе летающей лаборатории Т-50. Пилот-испытатель находится в кабине самолета, но во время полета на него возлагается лишь контроль за работой автоматики.

Предполагается, что беспилотный Су-57 будет намного эффективней других самолетов пятого поколения за счет исключения "человеческого фактора" и повышения летно-маневренных характеристик. Другой информации о ходе испытаний не сообщается.

Напомним, что в прошлом году началась отработка взаимодействия Су-57 и тяжелого беспилотника "Охотник ". Взлетная масса новейшего дрона составляет порядка 20 тонн. Двигатель позволяет развивать скорость порядка 920 км/ч.

"Охотник" имеет предельную дальность действия 3,5 тысяч километров и может подниматься на высоту до 10,5 километра. Беспилотник может поднимать в воздух до восьми тонн полезной нагрузки, в том числе ракеты. Машина наделена элементами искусственного интеллекта и способностью автономно выполнять различные боевые задачи.

Николай Грищенко