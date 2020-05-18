Россия начала сборку истребителей Су-35 для Египта

На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре началась сборка истребителей Су-35 для Египта.

- Самолеты производятся в соответствии с заключенным в 2018 году контрактом. Сроки поставки египетской стороне первой партии пока не определены в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Соглашение о поставке в Египет более двух десятков истребителей и боеприпасов для них вступило в силу в конце 2018 года. Сумма сделки оценивается в два миллиарда долларов.

По мнению экспертов, появление у Каира одного из самых мощных боевых самолетов в мире обеспечит его ВВС превосходство в регионе. Су-35 - тяжелый истребитель поколения 4++, по большинству параметров соответствующий самолетам пятого поколения и предназначенный для завоевания господства в воздухе.

Хорошая тяговооруженность, сверхманевренность, мощный радар и средства электронного подавления делают истребитель серьезным противником для любого агрессора. Сравнительный анализ и виртуальные бои Су-35 с американскими F-15 и F-22 показали, что на длинной дистанции, на которую рассчитаны истребители США, российский самолет имеет равные с ними шансы на победу. В ближнем бою у него нет равных.

Антон Валагин