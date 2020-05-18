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Военное обозрение

Китайский истребитель пятого поколения FC-31 может быть принят на вооружение НОАК

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Источник изображения: http://chinesemilitaryreview.blogspot.com

Китайский новейший истребитель Shenyang FC-31, относящийся к пятому поколению и созданный для поставки на экспорт, может быть принят на вооружение НОАК. Как сообщал портал zona-militar.com, разработчики представили FC-31 в традиционной окраске китайской боевой авиации.

Публикация фотографии FC-31 в окраске НОАК вызвала ожесточенные споры о дальнейшей судьбе самолета, которому пророчат принятие на вооружение или ВВС или ВМС НОАК. Тем более, что прошло сообщение военной программы Weihutang государственного канала China Televisión central (CCTV), о том, что в конечном счете самолет, первоначально созданный для экспорта, поступит на вооружение НОАК.

О существовании очередного китайского проекта истребителя пятого поколения стало известно еще в 2011 году, когда в свободном доступе оказалась фотография неизвестного летательного аппарата с обозначением "F-60". Показали самолет широкой публике в 2012 году на выставке AirShow China в Чжухае. Тогда же стало известно, что проект разрабатывается Shenyang Aircraft Corporation под названием FC-31. Машину отнесли к истребителям пятого поколения, и она должна была решать широкий круг боевых задач по уничтожению воздушных и наземных целей.

Первый опытный экземпляр FC-31 взлетел в 2012 году, в 2016 году к нему присоединился второй опытный образец. В 2018 году появилась информация, что на основе FC-31 будет разработана палубная версия истребителя, но сухопутная версия пойдет только на экспорт и не будет принята на вооружение НОАК.

В настоящее время построено два летных прототипа и один для наземных испытаний.

В начале 2019 года военные эксперты заявили, что Китай сумел создать копию американского истребителя F-35, отличающуюся от оригинала только наличием двух двигателей. При этом специалисты выразили сомнение, что китайским инженерам удалось сохранить все качества F-35 в своем самолете, включая стелс-технологию. Однако выражалось мнение, что данная модель самолета вполне может подойти небогатым странам, у которых не хватает средств на покупку F-35.

Более подробно о FC-31 можно прочитать в материале "Военного обозрения": "Истребитель пятого поколения Shenyang FC-31. Инициативная разработка для флота и экспорта"

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
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SAC
Проекты
Истребитель 5 поколения
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