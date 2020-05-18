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Военное обозрение

В США задаются вопросом об отсутствии подтверждённых фотоматериалов с места падения F-22

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжается изучение ситуации, связанной с аварией, произошедшей на днях с истребителем 5-го поколения F-22. Напомним, что самолёт упал в пятницу в районе авиационной базы ВВС США Эглин. Он совершал плановый полёт в небе над Флоридой, и в один из моментов лётчик доложил о потере управления, после чего был вынужден катапультироваться.

Пресс-служба ВВС США отмечает, что авария с F-22 «не повлияет на боеготовность 325-го истребительного авиакрыла авиационной базы Эглин».

Тем временем в США обсуждается и сопутствующая тема. Речь идёт о том, что ни одному из фотографов (фотоблогеров) не удалось опубликовать снимков с места падения боевого самолёта. Отмечено, что сеть наводнена видеороликами, которые к произошедшему в США в пятницу (15 мая) не имеют никакого отношения. В американском сегменте социальных сетей задаются вопросом о том, почему нет подтверждённых фотоматериалов и более конкретных данных о возможных причинах аварии с F-22?

Одно из замечаний:

Обычно ведомство бывало более открыто в плане предоставления информации о таких инцидентах с самолётами боевой авиации.

Американское телевидение вышло с репортажем, где сообщается о том, что репортёрам так и не удалось узнать имя того лётчика, который пилотировал истребитель 5-го поколения над Флоридой. При этом отмечено, что он находится в 96-м медицинском центре, который относится к той самой авиабазе Эглин.

Между тем, в Пентагоне призывают не драматизировать ситуацию, отмечая, что F-22 упал в лесном массиве примерно в 19 км от авиабазы Эглин. Местность нельзя назвать легкодоступной, кроме того она была оцеплена военнослужащими Национальной гвардии сразу же после известий о падении истребителя. Именно поэтому у фотоблогеров США попросту не оказалось оперативной возможности сделать и разместить снимки с того самого места.

В сети публикуется видео, которое якобы соответствует месту падения F-22 и приземления катапультировавшегося пилота.

Насколько оно достоверно, пока остаётся вопросом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Продукция
F-22
Otomat
Компании
РЖД
Проекты
Истребитель 5 поколения
Медицина
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