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Военное обозрение

НАТО не собирается прекращать учения возле российской границы

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО продолжает проведение военных маневров на границах России, несмотря на коронавирусную пандемию. Цель этих учений - спровоцировать Москву на ответную агрессию, пишет Contra Magazin.

По данным издания, Россия уже второй месяц в одностороннем порядке соблюдает мораторий на проведение военных учений, введенный из-за коронавируса. В свою очередь НАТО, ранее никак не отреагировавшая на призыв Москвы к введению запрета на учения, продолжает военные маневры у российских границ.

Несмотря на инфекцию, 14 мая в Латвии завершились учения альянса "Открытый дух" (Open Spirit), а на июнь запланированы маневры "Союзнический дух" (Allied Spirit), которые станут уменьшенной версией учений "Защитник Европы" (Defender Europe). НАТО собирается отработать переброску американских войск в Европу и их развёртывание вдоль российской границы. В учениях планируется участие американской авиации, включая стратегические бомбардировщики.

Издание считает, что основная задача проводимых НАТО маневров - провоцирование Москвы на ответные действия с целью дальнейшего обвинения русских в "агрессии". После чего у альянса появится обоснование необходимости проведения еще большего числа военных учений. Попытки же Москвы нормализовать отношения с альянсом уже длительное время претерпевают неудачу, поскольку сторонникам "холодной войны" это не нужно, так как "мир денег не приносит".

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Страны
Латвия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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