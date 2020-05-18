Турция не намерена приостанавливать военные поставки в Ливию

Операция ЕС «Ирини» по контролю за исполнением запрета ООН на поставки оружия в Ливию не согласована с НАТО и ООН, отметил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом пишет СNN Turk.

Акар также отметил, что у стран Европы есть свои проблемы, и они избегают занимать чью-либо сторону. При этом Турция надеется на пересмотр необходимости операции «Ирини», поскольку она не нацелена на соблюдение оружейного эмбарго, а нацелена на блокаду поставок для Правительства национального согласия (ПНС) и поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА).

Миссия «Ирини» под патронажем ЕС была запущена 1 апреля 2020 года. Она направлена на контроль за морскими путями, по которым оружие может поставляться в Ливию. Ранее отмечалось, что Греция отправит в Средиземное море фрегат «Гидра» для участия в военно-морской операции «Ирини».