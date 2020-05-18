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Медицинские «Ансаты» будут перевозить пациентов в инфекционных боксах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на установку в легких многоцелевых вертолетах «Ансат» инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией. Боксы будут устанавливаться на вертолеты в санитарной комплектации.

«На сегодняшний день для системы санитарной авиации в регионы поставлено около 30 вертолетов «Ансат». Чтобы повысить их эффективность в период пандемии, мы запустили процесс сертификации и получили разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Доработка воздушного судна для этого не требуется. Оснащение таким оборудованием расширит возможности применения воздушного судна для медицинских нужд», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Вертолеты несут службу по спасению людей в санитарной авиации, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне зависимости от времени суток. Машины применяются в Московской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Татарстан и других регионах России.

«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек, сообщает со ссылкой на АО «Вертолеты России» портал ЦАМТО.

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