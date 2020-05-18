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США готовы осваивать с Россией лунную поверхность

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американское аэрокосмическое агентство NASA назвало условия, на которых Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией и другими партнерами в программе по освоению Луны.

Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на и.о. замдиректора NASA Майкла Голда.

По его словам, взаимодействие сторон должно предполагать открытость, в том числе прозрачность работы и готовность публикации научных результатов.

На сегодняшний день только Китай не удовлетворяет данным критериям, тогда как Россия разделяет данные ценности.

При этом он уточнил, что NASA планирует не только отправить астронавтов на Луну, но и продвигать «вперед свои ценности».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
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