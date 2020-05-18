С новым «камуфляжем» бронетехнику не отличишь от сугроба

Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку - радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой компании, входящей в «Ростех».

«В данный момент предприятие-разработчик - ЦКБ РМ (входит в «Росэлектронику») - готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия», - говорится в сообщении.

Инновация снижает дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных вертолетов противника в 3,5–4 раза. Принцип его работы основан на поглощении электромагнитного излучения радара на 99,5%, в результате чего отраженная волна не позволяет радару обнаружить замаскированный объект. Коэффициент отражения составляет 0,5%.