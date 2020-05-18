Наследие Порошенко: Зеленский меняет план по Донбассу

В Раде описали изменение стратегии Зеленского по Донбассу

В партии «Слуга народа» пообещали, что президент Украины Владимир Зеленский не будет повторять ошибок своего предшественника Петра Порошенко в его тактике по Донбассу. Предыдущий глава Украины не смог за пять лет привести Донбасс к миру, поэтому Зеленский, первое время следовавший по его пути, сейчас постоянно меняет стратегию.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет повторять ошибок своего предшественника Петра Порошенко в его тактике по Донбассу, пообещала депутат парламентской фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По ее словам, Порошенко не смог за пять лет привести Донбасс к миру, поэтому Зеленский, первое время следовавший по пути предшественника, сейчас постоянно меняет стратегию, передает РИА «Новости».

«У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», - сказала парламентарий.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в видеоформате.

Об этом по итогам заседания журналистам сообщил полпред России на переговорах Борис Грызлов. На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня.

«Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», - рассказал представитель России.

Во время заседания российский дипломат указал, что ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной.

«Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», - заявил полпред РФ.

В качестве подтверждения своих слов он привел данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, согласно которым абсолютно все жертвы и пострадавшие от обстрелов среди гражданского населения являются жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой», - прокомментировал Грызлов ситуацию.

Чтобы переломить эту тенденцию, Россия предложила сторонам отказаться от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций.

Также: не применять любой вид огня, включая снайперский, и взять на себя обязательства по не размещению тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи от них. Кроме того, прозвучало предложение применять строгие дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

На самом деле ни одно из этих предложений нельзя назвать новым. Все они так или иначе отражены либо в минских соглашениях, либо в решениях Парижского саммита «нормандской четверки».

Однако в рамках ТКГ Киев «отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня». По словам Грызлова, из-за позиции Украины видеоконференция «оказалась на грани срыва».

Стоит отметить, что офис Зеленского заявил: Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Об этом сообщает официальный сайт офиса.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что выборы в Донбассе могут состояться «исключительно после получения Украиной контроля над границей», а также «в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ».

В частности, речь идет о критериях, которые касаются «стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств».

Также в четверг, 14 мая, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

«Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», - рассказал Козак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, консультации в Берлине дадут дополнительный импульс, чтобы переговоры в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе стали более интенсивными.

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин на своей странице в Facebook выразил обеспокоенность происходящим и заявил, что визит Козака в Германию является «негативной историей» для Украины.

«В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», - заявил Климкин.

Он также обратил внимание на то, что переговоры были проведены в личном формате, а не по телефону.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трех крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году.

«Это вооружение особенно важно сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать», - сказал украинский дипломат.

Такое поведение Киева может означать подготовку украинскими властями крупномасштабного наступления в Донбассе в случае трудностей с мирными договоренностями, пояснил член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, если украинским властям не понравятся те условия, которые будут согласовываться в минском и «нормандском» форматах, Киев может нарушить все мирные договоренности и предпринять агрессивные варианты «решения» вопроса по Донбассу.

«На самом деле уже было достаточно всяких сигналов и намеков на то, что если мирное урегулирование не пойдет по нашему варианту, то Украина до конца года предпримет некий акт. Закупка крупных партий вооружений укладывается в эти угрозы», - детализировал парламентарий.

Рафаэль Фахрутдинов