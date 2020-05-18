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Военное обозрение

Некоторые подробности контракта на поставку в Египет истребителей Су-35

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Источник изображения: https://fotografersha.livejournal.com/

Стали известны некоторые подробности российско-египетского контракта на поставку Военно-воздушным силам Египта партии многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает ресурс Menadefense.net.

По данным ресурса, Россия и Египет 19 марта 2018 года подписали контракт на поставку ВВС Египта 24 истребителей Су-35 (по другим данным - 26 самолетов). Согласно соглашению, первая партия из двух Су-35 должна быть поставлена в Египет до конца этого года. Также известно, что первый самолет, собираемый на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, будет передан заказчику до конца года, в отношении второго точной информации нет, возможен сдвиг из-за коронавирусной инфекции.

Полностью контракт на все 24 истребителя должен быть исполнен в 2023 году.

Как ранее сообщалось, Египет принял решение о покупке многофункциональных истребителей Су-35 и соответствующего вооружения к ним на фоне поступления в ВВС Израиля американских истребителей F-35. Верно ли это утверждение - не известно, в самом Египте сделку никак не комментируют.

В 2019 году, после появления информации о заключенной между Египтом и Россией сделке по истребителям, США пригрозили Каиру введением санкций по типу Турецких из-за приобретения российской военной техники. По данным американских СМИ, совместное письмо Пентагона и Госдепа США с угрозами поступило министру обороны страны, однако в Египте назвали это "вмешательством во внутренние дела" и заявили, что не собираются отказываться от российского вооружения.

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Страны
Египет
Израиль
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Су-35
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