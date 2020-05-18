Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства

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Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21. F-21 - это глубокая модернизация истребителя F-16, которую американский производитель Lockheed Martin предлагал к выпуску специально для индийского рынка.

Некоторое время назад в американской компании заявили, что F-21 – истребитель, в котором планируется реализация ряда принципов, используемых в пятом поколении – F-22 и F-35. Речь шла о новых РЛС, программном обеспечении и др.

В издании Forbes тем временем вышел материал, озаглавленный автором как «Скажи прощай индийским супер-F-16». Под «супер-F-16» понимается именно F-21.

Индийский генерал Бипин Рават:

Этим истребителями я предпочёл бы истребители нашего собственного производства.

Это индийские самолёты LCA Tejas.

Рават:

Индийские ВВС переключаются на LCA. Военно-воздушные силы закажут 83 Tejas в дополнение к 40 LCA, которые уже оплачены по контракту.

Общая сумма контракта по Tejas составляет 6 млрд долларов. Таким образом, каждая единица Tejas будет обходиться примерно по 48-49 млн долларов. Это существенно дешевле того, что предлагала американская сторона по F-21.

В США не скрывают, что их целью являлось и является продвижение своих F-21 на рынок Индии. Если бы в Нью-Дели пошли на эту сделку, то речь могла бы идти о заказе не менее 40 истребителей. Но, по последним данным, в Индии решили отказаться от F-21 окончательно. Хотя слово «окончательно» не вполне индийский вариант в случае приобретения вооружений и военной техники. В США прекрасно знают об этом, а потому ставить точку явно не намерены.