САУ "Гвоздика" получили новую электронику и зенитный пулемет в Сербии

Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" начали модернизировать в Сербии. Как сообщает министерство обороны республики, в пятницу на полигоне "Пасуљанске ливаде" состоялась демонстрация такой обновленной машины.

Главным внешним отличием от ранних вариантов является установленный на башне для самообороны 7,62-мм пулемет ПКТ. Чтобы применяющий его боец был неуязвим для пуль и осколков, применена дополнительная бронезащита.

Однако главные изменения внутри - существенно доработана электронная начинка САУ: появился баллистический компьютер и система навигации. Это позволяет начать стрельбу уже через 20 секунд после прибытия на позицию.

"Гвоздика" получила кондиционер, современное противопожарное оборудование и новые приборы ночного видения.

Самоходкой освоен так называемый режим MRSI, когда несколько последовательно выпущенных снарядов одновременно обрушиваются на противника. Это существенно повышает эффективность артиллерийских орудий, и возможность применения такого режима считается непременным атрибутом всех артиллерийских систем нового поколения.

Обновленная сербская САУ "Гвоздика". Видео: Минобороны Сербии. pic.twitter.com/vmInhMUGRJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 17, 2020

В боекомплекте появились два новых типа артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью и повышенной эффективностью воздействия на цель.

Присутствовавший на презентации министр обороны страны Александр Вулин отметил, что проведенная модернизация позволит "Гвоздике" еще долгое время находиться на вооружении.

Также на полигоне была продемонстрирована боевая машина пехоты M80A с усиленной бронезащитой и новым тепловизионным прицелом. Предполагается, что такую доработку пройдет основная часть имеющихся в войсках БМП.

Military Technical Institute presented modernization of BVP M80A. Protection increased,new turret-gun 30mm-PKT 7,62m-thermal cameras. Most important thing besides improving weapons is APAREL for fast entry / exit. Unfortunately 9M14 Maljutka stayed as ATGM. pic.twitter.com/COobLPhxmf — ZOKA (@200_zoka) May 15, 2020

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев