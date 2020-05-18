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«Ростех» разработал новейший материал для военной техники

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру «Ростеха», разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, призванный снизить дальность обнаружения военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Сейчас предприятие-разработчик, Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов, готово к серийному производству материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Отмечается, что уже выпущена опытная партия.

По данным «Росэлектроники», дальность обнаружения радиолокационными станциями военной техники, замаскированной при помощи новой разработки, сокращается 3-4 раза.

Материал долговечен и устойчив к влиянию низких температур, подчеркнули в пресс-службе. Он обладает коэффициентом отражения 0,5 процента — то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процентов.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» проекта 1155 Тихоокеанского флота России, вместо двух носовых 100-миллиметровых орудий АК-100 получит 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01. Новая установка выполнена по стелс-технологии.

19 апреля стало известно, что Военно-морские силы США не могут отследить российскую атомную подводную лодку (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Причиной этого называется стелс-конструкция АПЛ, предполагающая, в частности, использование маломагнитной стали.

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Страны
Россия
США
Продукция
АК-100
Северодвинск АПЛ
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
885 Ясень
пр. 1155
ТОФ
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