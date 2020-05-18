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Известия.ru

В NASA назвали основные условия сотрудничества с РФ по освоению Луны

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

В NASA назвали условия, на которых США могут сотрудничать с Россией и другими партнерами в программе по освоению Луны. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на представителей космического агентства.

«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — рассказал и.о. замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд в беседе с изданием.

По словам Голда, взаимодействие сторон должно предполагать открытость — то есть прозрачность работы и готовность публикации научных результатов. И в настоящее время только Китай не удовлетворяет указанным критериям, тогда как Россия вполне может быть отнесена к странам, которые разделяют данные ценности.

Накануне представители NASA опровергли сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что каналы прямой связи между госкорпорацией и NASA по целому ряду направлений заметно истощились, однако программа по освоению Луны может стать серьезным фактором для взаимодействия России и США.

Новая лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». Пока работы над миссией «Артемида» по освоению Луны приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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