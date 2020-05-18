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Вестник Мордовии

Дембелей снабдят антибактериальными гелями, медперчатками и масками

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Ситуация с короновирусом не помешает демобилизации российских военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы по призыву. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО, дислоцированных в Ленинградской области, без задержек начались отправки уволенных в запас.

Первые команды уволенных отправлены в регионы, откуда они были призваны. Каждому военнослужащему были выданы средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Доставка к вокзалам и аэропортам осуществлялась служебным транспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.

Командование воинских частей провело своевременную покупку билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на учет.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения.

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Россия
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