В Госдуме прокомментировали позицию Госдепа по ситуации в Арктике

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин 16 мая прокомментировал заявление Соединенных Штатов о российском военном присутствии в Арктике.

Накануне первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, наращивая военное присутствие в Арктике, подвергает риску линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.

Швыткин счел обвинение Госдепа попыткой оправдать возможное наращивание военного потенциала в регионе со стороны НАТО.

Депутат подчеркнул, что российский оборонный потенциал в Арктике соответствует всем нормам международного права и различных вооруженных договоренностей.

«Это прикрытие северной части нашей страны, и мы будем делать всё возможное для укрепления оборонной составляющей и защиты наших национальных интересов в данном направлении», — цитирует его RT.

24 апреля стало известно, что Соединенные Штаты планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике. Деньги выделены на то, чтобы бороться с влиянием России и Китая.