Ракеты из "Града": что происходит в Ливии

Чем обернется обострение вооруженного конфликта в Ливии
После обстрела итальянского и турецкого посольств в Триполи над Ливийской национальной армией Халифы Хафтара навис дамоклов меч. В ЛНА отрицают причастность к атаке, однако симпатии международного сообщества сейчас на стороне Правительства национального согласия и поддерживающей его Турции.
Еще 29 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар, объявивший себя единоличным правителем Ливии, заявил о прекращении боевых действий на территории страны на время Рамадана. Бои тем не менее продолжились, и всего спустя неделю обострение вышло на новый уровень.
Поздно вечером 7 мая около турецкого и итальянского посольств в Триполи разорвались ракеты. В результате погибли по меньшей мере два человека. Обстрелам подвергся также район городского порта, где в тот момент сотрудники миграционного агентства ООН проводили операцию по высадке спасенных в море мигрантов.
В Турции и Италии поспешили обвинить в бомбардировках Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара.
В ЛНА обвинения отвергли. Ее представитель Ахмад аль-Мисмари на своей странице в Facebook обвинил в произошедшем «террористические организации», которые много лет осуществляют нападения на дипломатические посольства в Ливии и пытаются переложить вину в этом на ЛНА.
Мало кто встал на сторону фельдмаршала. Разве что внешнеполитические службы Египта, Греции, греческой общины Кипра, Франции и ОАЭ выступили с совместным заявлением, где, в числе прочих, призвали конфликтующие стороны в Ливии к перемирию. При этом никакого осуждения действий ЛНА в заявлении не прозвучало, что вызывало резкую критику со стороны Турции.
10 мая Анкара предупредила, что в случае повторения атаки будет считать себя вправе нанести ответный удар по силам Хафтара. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что военный альянс готов поддержать противников Хафтара - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем.
В рамках операции «Буря мира» ПНС в последние дни нанесло несколько серьезных ударов по позициям Хафтара сразу на трех фронтах: под Триполи, Аль-Ватией и Абу-Грейном.
Удар по базе Аль-Ватия, расположенной к юго-западу от столицы, был нанесен 12 мая. ПНС утверждает, что в ходе атаки было уничтожено военное судно. А турецкое издание Yeni Şafak пишет, что армия Хафтара уже лишилась четырех самолетов, вертолета, двух ударных БПЛА китайского производства, системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» российского производства, множества танков, единиц артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались ЛНА.
Положение Хафтара, если судить по этим сообщениям, кажется отчаянным. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин,
«И если не в сторону правительства Сарраджа, то хотя бы в сторону некой вероятности опять вернуться на трек переговорного процесса», - считает эксперт. По его мнению, здесь можно считать знаковым заявление генсекретаря НАТО: «На мой взгляд, это показатель того, что Столтенберг, очевидно, получил информацию, некий анализ, который показывает, что Хафтар теряет свои позиции. Теряет катастрофически. И не только на фронте, но и на своей территории».
Хафтар вступил к конфронтацию с главой заседающего на востоке Ливии парламента Акилем Салехом. Последний после заявления фельдмаршала выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета. По мнению эксперта, переговорный план был подготовлен не без помощи России.
Москва, которую часто обвиняют в симпатиях к ливийскому фельдмаршалу, выступила с критикой его действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии единственным возможным путем разрешения конфликта.
В Кремле уверены, что урегулирование возможно лишь при дипломатическом общении между участниками конфликта, отметил Песков. Он добавил, что российская сторона поддерживает контакт со всеми сторонами.
Как ранее отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, фельдмаршал вряд ли бы остался в одиночестве. «Это невозможно - в него миллиарды вложены. За ним ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия. За Сараджем - Катар и Турция. За Хафтаром - Франция, за Сарраджем - англичане. Американцы нейтральны, мы поддерживаем отношения со всеми участниками конфликта», - пояснял Сатановский.
Однако, по мнению Андрея Чупрыгина, внешние спонсоры уже разочаровались в Хафтаре. И сейчас идут разговоры о том, что заменить фельдмаршала может генерал Абдурразак ан-Надури, который уже представлял ЛНА на международных переговорах.
«Я ожидаю, что в обозримом будущем Хафтар уйдет с политической и военной арены. С моей точки зрения, сейчас появилась возможность начать движение в сторону прекращения военных действий. Но все понимают, что чтобы перейти на мирный трек, Хафтара нужно куда-то девать. Но он сам себя сейчас закапывает.
Как ни странно, все зависит от того, насколько решительно себя поведет Акиля Салех и насколько его поддержит глава восточного правительства Абдалла Абдуррахман ат-Тани», - резюмирует эксперт.
Георгий Березовский