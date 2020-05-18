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Военно-промышленный курьер

Трамп мечтает о возврате к гонке вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия ставит под угрозу линию обороны НАТО в Северной Атлантике, «наращивая свои силы в Арктике».

Такое заявление сделал на специальном брифинге первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи. «Китай и Россия всё активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. Арктический регион от этого не защищён», — приводит ТАСС его слова из стенограммы конференции.

С особой тревогой представитель Госдепа сообщил о том, что российская сторона, развивая военную инфраструктуру в Арктике, создала Объединённое стратегическое командование на базе Северного флота. «Объявлено о развёртывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны», — сказал Мерфи.

По его словам, «наращивание российского военного присутствия» в Северной Атлантике может привести к тому, что США и Канада в случае возникновения кризисной ситуации не смогут отреагировать.

Это обстоятельство в свою очередь ставит под угрозу Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией), заключил Мерфи.

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