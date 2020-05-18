Очередная партия восстановленных БРДМ-2Л1 поступила в ВСУ

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Вооруженные силы Украины получили вторую партию капитально отремонтированных бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ). Пять БРДМ-2Л1 поступили на вооружение Отдельного президентского полка, сообщает пресс-служба Николаевского бронетанкового завода.

Согласно сообщению, техника была восстановлена специалистами Николаевского БТЗ в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. В ходе проведенного капитального ремонта машины прошли модернизацию с "улучшением характеристик", после чего были переданы Отдельному президентскому полку. Первая партия БРДМ-2Л1 в восемь машин была передана ВСУ в середине апреля этого года.

Как ранее сообщалось, вариант БРДМ-2Л1 является очередным (уже четвертым, не считая проектов других заводов) проектом модернизации БРДМ, разработанным на Николаевском бронетанковом заводе. В ходе модернизации БРДМ полностью перебирается, заменяется двигатель, устанавливаются современные средства связи и приборы ночного видения.

Дополнительные колеса вместе с нишами от них убираются, на этом месте устанавливаются двери, в качестве которых используются верхние люки от БТР-60П прямо со штатной рамкой. Имеются амбразуры для стрельбы из автоматического оружия. Изменено расположение членов экипажа. Штатная броня корпуса не изменяется, хотя на НБТЗ заявили, что БРДМ получила "усиление бронезащиты". Вооружение также остается штатным.