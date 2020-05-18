Оригинальные способы перезарядки автомата Калашникова

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Споры о том, как лучше перезаряжать автомат, стары как само автоматическое оружие. Так, существует немало интересных способов перезарядки автомата Калашникова – сверху, снизу, правой и левой рукой. У каждого – свои плюсы и свои минусы.

В последнее время в Сети появляется достаточное количество видеороликов о перезарядке АК. Советская классика – перезарядка правой рукой. На представленном концерном «Калашников» видео мы можем наблюдать, что при такой схеме перезаряжания временные затраты составляют 4.59 сек. Левой рукой та же процедура выполняется за 3,62 сек. «снизу» и 3,96 сек. «сверху».

Весьма оригинальным выглядит способ т.н. «иракской перезарядки» АК. Оружие упирается в плечо, затворная рама оттягивается назад и новый магазин ставится именно в этот момент. В некоторых случаях, как показывается на видео, иракская перезарядка может оказаться единственным эффективным способом перезарядить оружие.

На канале Krav Maga Ukraine мы видим другой способ перезарядки автомата Калашникова от Андрея Кудабекова. Автор видео категорически не советует пытаться удержать оружие, упирая его в плечо, и при этом перезаряжать. Первым делом нужно убрать автомат под мышку, зафиксировав его, а дальше – смотрим видео и оцениваем, насколько эффективен такой метод.

Zainal Guns демонстрирует еще один способ быстрой перезарядки АК. Ведь для военных дорога каждая секунда и от быстроты перезарядки оружия часто зависит жизнь своя и товарищей, а также успешное выполнение поставленной задачи. Во время стрельбы закончились патроны, значит стрелку необходимо вытащить магазин, убрать пустой магазин, взять магазин с патронами и дослать патрон.

Зайнал показывает, как убирается необходимость досылать патрон. Делается 2 выстрела, а третий патрон остается патрон в патроннике. Вставляется новый магазин, но необходимость досылать патрон в патронник отсутствует. Таким образом, сокращаются лишние секунды.

Посмотрим еще несколько интересных способов перезарядки.

Впрочем, у каждого стрелка есть свой собственный взгляд на перезарядку автомата. Скорее всего, он будет перезаряжать автомат привычным ему способом, отточенным за годы службы и тренировок. Определяющей является и конкретная ситуация, в которой возникает необходимость перезарядить оружие.