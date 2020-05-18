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Деловая газета "Взгляд"

Путин объяснил, почему Россия смогла создать уникальное высокотехнологичное оружие

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Источник изображения: Kremlin Pool/Global Look Press

Без фундаментальной науки и инженерных кадров Россия не смогла бы обеспечить себе высокотехнологичные виды оружия, которых нет у других стран, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Это факт, абсолютно уже очевидный – у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров", – заявил президент в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин", передает РИА "Новости".

По его словам, без таких ресурсов создание подобного оружия было бы невозможно, но "мы это сделали".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги. Он назвал ее "супер-пупер-ракетой". Предположительно, Трамп говорил об AGM-183A.

На слова Трампа отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться новая ракета Трампа.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
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