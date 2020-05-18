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Военное обозрение

Два МРК проекта 22800 доставлены на ССЗ «Пелла» для достройки

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Источник изображения: Gogs / forums.airbase.ru

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Охотск" и "Вихрь" прибыли на судостроительный завод "Пелла" для достройки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, оба МРК были доставлены внутренними водными путями с помощью буксиров, спуск кораблей на воду был осуществлен осенью прошлого года на судостроительном заводе "Море" в Феодосии (Крым).

Ранее сообщалось, что на судостроительном заводе "Море" в Феодосии в рамках заключенного с "Пеллой" контракта на строительство семи кораблей, ведется строительство трех МРК: "Шторм" (переименован в "Козельск"), "Охотск" и "Вихрь". Головной МРК "Козельск" был спущен на воду 9 октября 2019 года и 17 октября отбуксирован из Феодосии по внутренним водным путям на головной завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) для достройки и проведения испытаний.

Второй МРК "Охотск" был заложен 17 марта 2017 года и спущен на воду 29 октября 2019 года. Третий МРК "Вихрь" был заложен 19 декабря 2017 года и спущен на воду 13 ноября 2019 года без широкой огласки. Однако в связи с прекращением с 15 ноября 2019 года навигации по Волго-Балтийскому каналу, данные корабли были отбуксированы по реке Дон в Аксай (Ростовская область), где поставлены на зимовку до открытия навигации 2020 года.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.

Корабли проекта 22800 "Каракурт" фактически сменяют в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), которых заказано всего 12 штук. По планам ВМФ РФ в состав флота должны войти не менее 18 МРК проекта 22800.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
УКСК
Компании
Пелла ОАО
Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
22800 МРК
636.3
Калибр КР
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