«Мосин» против «Маузера»

Основная винтовка вермахта и основная винтовка РККА: экспресс-тест

Очередная попытка разрешить один из вечных споров — что лучше, основная винтовка красноармейца времён Великой Отечественной системы Мосина обр. 1891/1930, или немецкая «Маузер» 98k? В результате в тесте на скорострельность стрелок выпустил две обоймы по пять патронов из «Маузера» за 15 секунд, а вот «Мосинка» показала себя хуже — для упражнения потребовалось 22 секунды. При стрельбе на дистанции 100 ярдов (ок. 90 метров) из пяти пуль, выпущенных из немецкой винтовки, в цель попали четыре — на одну больше, чем при стрельбе из «Мосинки». Тест на пробивную способность показал один и тот же результат — по три расколотых арбуза.

Теоретически, немецкая винтовка показала себя лучше, но нужно помнить, что это состязание двух конкретных экземпляров оружия при слишком малом количестве попыток, где слишком велика роль случайностей, вплоть до… разных арбузов!