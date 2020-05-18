Пушков напомнил послу США в Польше об угрозе «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.

Пушков написал в Twitter, что "в ФРГ – бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС – партия Меркель – мечтает сохранить". Тем временем "посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше – поближе к России".

"Забыли про угрозу "ядерной зимы", неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", – добавил он.

Сенатор предложил американским и польским политикам с такими идеями ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.

"Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше – верный путь довести дело до такого же кризиса", – заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие.

Наталья Ануфриева