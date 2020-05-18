Подлодка «Князь Владимир» начала подводные испытания в Белом море

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» перед передачей в боевой состав Северного флота приступил к подводным испытаниям в Белом море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота в субботу, 16 мая.

С 12 мая экипаж работал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. «В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки», — указали в пресс-службе.

Основную часть испытаний, среди которых стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года. Однако в конце декабря источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сдача подлодки ВМФ планируется в первом квартале 2020 года.

В феврале этого года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал скорое поступление подводного крейсера в боевой состав. Источник «Интерфакса» отмечает, что подлодка войдет в состав ВМФ в июне.

«Князь Владимир» построили по усовершенствованному проекту «Борей-А». Субмарину спустили на воду в 2017 году. Она относится к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех «Бореев», подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, усовершенствованными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управлением оружием, отмечает «Интерфакс».