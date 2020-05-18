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Попытка №2: Испания перезапустила программу VCR

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны Испании намерено перевооружить армию новыми бронетранспортёрами. Вчера, 15 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что объявлен новый тендер в рамках программы VCR, также известной как Dragón.

В начале текущего года стало известно, что первый тендер VCR отменён. В Минобороны Испании указывали, что причиной такого решения стали «экономические, технические и производственные соображения». Программа замены устаревающих боевых машин BMR-600, VEC-25 и M113, которые на данный момент состоят на вооружении испанской армии, имеет высокий приоритет для Минобороны Испании.

Испытания Piranha V

В рамках программы VCR Минобороны Испании выбрало Piranha V разработки американской компании General Dynamics. Испанская армия рассчитывала закупить 348 машин, сумма сделки составила свыше €2 млрд. В первом тендере производителями выступал консорциум испанских компаний Indra и SAPA. В новом тендере объединятся Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA и Escribano Mechanical & Engineering.

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Страны
Испания
США
Продукция
BMR-600
M113 БТР
Компании
General Dynamics
Indra
Проекты
Piranha
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