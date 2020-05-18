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Военное обозрение

США обвинили Россию в создании угрозы для противолодочной линии НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, тем самым ставя под угрозу линию противолодочной обороны НАТО. С таким утверждением выступил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, сообщает пресс-служба Госдепа.

Выступая на брифинге в Госдепе, Мерфи заявил, что наращивание российского военного присутствия в арктическом регионе угрожает противолодочной линии НАТО в Северной Атлантике, так называемому Фареро-Исландский рубежу между Великобританией, Исландией и Гренландией. По его словам, Россия в Арктике создала Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота и продолжает развивать инфраструктуру.

Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников (...) Арктический регион от этого не защищен

- заявил он.

Мерфи обратил внимание журналистов на то, что Россия развертывает в Арктике различные зенитные системы, в том числе и ЗРС С-400, а это уже "выходит за рамки территориальной обороны".

Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны. Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж

- подчеркнул он.

Ранее глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что США намерены усилить американское присутствие в арктическом регионе.

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