Сотня «Посейдонов» американского флота

Американский флот вооружился сотней новых противолодочных самолётов. Вчера, 15 мая, портал janes.com сообщил о том, что компания Boeing передала ВМС США 100-й самолёт P-8A Poseidon.

В ВМС США указывают, что после этой поставки у них на оперативном дежурстве уже находятся 94 самолёта P-8A Poseidon, а ещё 6 единиц используются для инженерно-технических разработок (EMD). Сотней самолётов на оперативном дежурстве американский флот будет располагать уже до конца года.

Сотый Boeing P-8A Poseidon ВМС США Источник изображения: janes.com

Первый Boeing P-8A Poseidon был передан флоту США 30 июля 2009 года. Таким образом, понадобилось всего 11 лет для сборки 100 новых противолодочных самолётов для американского флота. Юбилейный 50-й P-8A Poseidon для ВМС США был передан в январе 2017 года. При этом Boeing ведёт сборку «Посейдонов» и для ряда других стран.

«P-8A Poseidon предназначен для поиска подлодок и может очень быстро прийти в зону потенциального нахождения субмарин противника. На внешних пилонах могут располагаться ракеты Sidewinder класса «воздух-воздух» и противокорабельные Harpoon. Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark 54. Ни одна другая единица на вооружении ВМС США не обладает такими способностями», — рассказал контр-адмирал Кайл Козад.