Войти
Lenta.ru

Су-57 станет беспилотным

415
0
0
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский перспективный истребитель Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим полета, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета истребителя Су-57 и беспилотника «Охотник».


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
19.10.2018
Беспилотный Су-57: какими возможностями будет обладать российский БПЛА нового поколения
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
09.06.2014
Business Insider: российский истребитель Т-50 не может конкурировать с американским F-35
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 17:30
  • 53
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках