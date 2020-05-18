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Космодром «Восточный» требует новых денежных вливаний

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация «Роскосмос» потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома «Восточный» под осуществление запусков спутников связи «Гонец-М», следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

В соответствии с проектом контракта, целью опытно-конструкторских работ является не только доработка наземной инфраструктуры «Восточного», но и адаптация космических аппаратов «Гонец-М» под запуск на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Согласно техническому заданию, среди работ по адаптации аппарата «Гонец-М» под необходимые требования указывается разработка и изготовление адаптера для сопряжения аппарата с разгонным блоком, а также доработка технической документации, включая выпуск полётного задания для будущего пуска. 

Все работы по контракту, последним этапом которых указывается изготовление и поставка изделий для дооснащения инфраструктуры космодрома, должны быть завершены до 15 ноября 2022 года. 

«Восточный» - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства «Союз». В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства «Ангара».

По данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», на содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 млрд рублей, в 2018 - 2,249 млрд, говорит Интерфакс.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Гонец-М
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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