Космодром «Восточный» требует новых денежных вливаний

Госкорпорация «Роскосмос» потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома «Восточный» под осуществление запусков спутников связи «Гонец-М», следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

В соответствии с проектом контракта, целью опытно-конструкторских работ является не только доработка наземной инфраструктуры «Восточного», но и адаптация космических аппаратов «Гонец-М» под запуск на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Согласно техническому заданию, среди работ по адаптации аппарата «Гонец-М» под необходимые требования указывается разработка и изготовление адаптера для сопряжения аппарата с разгонным блоком, а также доработка технической документации, включая выпуск полётного задания для будущего пуска.

Все работы по контракту, последним этапом которых указывается изготовление и поставка изделий для дооснащения инфраструктуры космодрома, должны быть завершены до 15 ноября 2022 года.

«Восточный» - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства «Союз». В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства «Ангара».

По данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», на содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 млрд рублей, в 2018 - 2,249 млрд, говорит Интерфакс.