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ТАСС

Источник: ремонт флагмана Черноморского флота завершится к 20 июня

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Ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 Черноморского флота ВМФ России совершает выход в море из Севастополя, 05.06.2019
Ракетный крейсер "Москва" проекта 1164 Черноморского флота ВМФ России совершает выход в море из Севастополя, 05.06.2019.
Источник изображения: Erne / forums.airbase.ru

Ранее другой собеседник агентства сообщил, что полное восстановление технической готовности крейсера "Москва" планируется в июле

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ремонт флагмана Черноморского флота (ЧФ) гвардейского ракетного крейсера "Москва" продлится ориентировочно до 20 июня. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Крейсер будет находиться в ремонте на мощностях ООО "Морской индустриальный комплекс" в общей сложности 60 дней, то есть до 20 июня. К работам также привлечены специалисты 13-го судоремонтного завода ЧФ", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 21 апреля была выполнена операция по постановке "Москвы" в сухой док "Северный".

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что "полное восстановление технической готовности крейсера планируется в июле".

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру "Москва" был вручен орден Нахимова.

Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы 550 км разработки реутовского "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактические ракетное вооружение").

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Страны
Россия
Сирия
Компании
НПО машиностроения
Сухой ПАО
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
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