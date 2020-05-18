Нефтяной «фронт» отвлёк Саудовскую Аравию от фронта йеменского: хуситы готовы воспользоваться

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Продолжающая терять свои позиции на рынка сбыта нефти не только в Европе, но уже и в странах Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии Саудовская Аравия вынуждена в большей степени задумываться о проблемах на нефтяном фронте, откладывая решение вопросов на фронте военном. Речь идёт о продолжающейся операции в Йемене, где саудовская коалиция уже который год действует против группировки «Ансар Аллах», также известной как хуситы.

На фоне падения цен на нефть Эр-Рияд принял решение о частичной приостановке боевых действий на йеменской территории. Однако хуситы не разделили саудовского «благодушия» в этом плане и продолжили свои атаки на тех саудовских военных, их союзников и их военную технику, которая находится на оккупированных коалицией территориях.

Только за последнюю неделю саудовские войска потеряли по меньшей мере 2 бронемашины и бросили до десяти единиц стрелкового оружия, включая пулемёты, которые находились на пунктах контроля у автомобильных дорог.

Головной боли саудовской монархии добавляет решение, которое было принято так называемым Переходным советом Южного Йемена, поддерживаемым ОАЭ. Эта организация фактически объявила о разделении государства – с формированием Южного Йемена с центром в Адене. Представители Переходного совета обвиняют власти Йемена в недоговороспособности. А хуситы обвиняют и одних, и других в сотрудничестве с оккупационными силами и отказе от защиты интересов йеменского народа.

Переходный совет, который ранее был временным союзником правительства Йемена против хуситов, начал выстраивание фактически пограничной линии, с блокпостами и прочими соответствующими атрибутами. Правительство Мансура Хади в свою очередь призвало саудовскую коалицию к возобновлению боевых действий или как минимум к оказанию военно-политического давления на Переходный совет.

Дополнительно звучат призывы вновь выступить против хуситов «с целью недопущения усиления сепаратизма».

Тем временем хуситы явно готовы воспользоваться проблемами Саудовской Аравии и всех "нефтяных" монархий Персидского залива, чтобы укрепить свои позиции.

При этом применительно к тактике хуситов фразы о том, что они «стянули силы и средства» к выстраиваемой «пограничной» линии "Южного Йемена", нельзя. Эта вооружённая группировка понимает, что полноценное сосредоточение сил и средств станет отличной целью для самолётов и ударных вертолётов коалиции. Поэтому ситуация выглядит следующим образом: линия разграничения прорисовывается, но крупных группировок, собирающихся этому противостоять, а тем более идти на штурм, там пока нет. Да и вряд ли будет. Действия, которые хуситы демонстрируют в последнее время, укладываются в привычную для них тактику - использование небольших отряды, которые обладают лёгкими вооружениями и высокой мобильностью, на тех направлениях, где противник этого менее всего ожидает. Это даёт неоспоримое преимущество в горных районах.

Эпизод противостояния "Южного фронта" против хуситов. Их группа попала под обстрел, но какого-либо значительного ущерба "Ансар Аллах" это не нанесло.

А Саудовская Аравия, понимая, что увязла в войне, которой конца и края не видно, пока занимает выжидательную позицию, будучи вынужденной в первую очередь заниматься решением собственных экономических проблем.