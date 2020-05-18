"Роскосмос" потратит более 760 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома "Восточный"

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома "Восточный" под осуществление запусков спутников связи "Гонец-М", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

В соответствии с проектом контракта, целью опытно-конструкторских работ является не только доработка наземной инфраструктуры "Восточного", но и адаптация космических аппаратов "Гонец-М" под запуск на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Согласно техническому заданию, среди работ по адаптации аппарата "Гонец-М" под необходимые требования указывается разработка и изготовление адаптера для сопряжения аппарата с разгонным блоком, а также доработка технической документации, включая выпуск полётного задания для будущего пуска.

Все работы по контракту, последним этапом которых указывается изготовление и поставка изделий для дооснащения инфраструктуры космодрома, должны быть завершены до 15 ноября 2022 года.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".